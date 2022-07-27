Кадыров: спецоперация РФ на Украине будет успешно завершена, поставляемые Киеву вооружения не помогут переломить ситуацию

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27 июля 2022, 11:16

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Специальная операция Москвы на украинской территории будет успешно завершена, поставляемые Киеву вооружения не помогут переломить ситуацию. На это указал руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Многие страны приходят к пониманию того, что специальная военная операция России на Украине будет успешно завершена и никакое оружие, поставляемое националистическим группировкам Незалежной, не поможет переломить ситуацию», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале Кадырова.

Политик добавил, что данный посыл с начала операции пытаются донести до Европы венгерские власти.

Ранее сегодня сообщалось, что глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев высказал мнение, согласно которому украинская армия обстреливает подконтрольную России часть региона с целью демонстрации своих несуществующих побед.