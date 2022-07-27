Глава ВГА Ганчев: армия Украины обстреливает подконтрольную России часть Харьковской области, чтобы показать несуществующие победы

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27 июля 2022, 10:21 Источник: Telegram-канал ТАСС

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины обстреливают подконтрольную Российской Федерации часть Харьковской области, чтобы продемонстрировать свои несуществующие победы. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, озвучил руководитель региональной военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.

«ВСУ постоянно обстреливают гражданское население подконтрольной РФ части Харьковской области для того, чтобы показать несуществующие победы», — приведено мнение Ганчева в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

По словам главы ВГА, в целом попытки контрнаступления украинских войск ведут только к потерям киевской стороны.

Как сообщалось ранее в среду, спикер российского МИД Мария Захарова отметила, что действия Европейского союза и Соединенных Штатов поставили Украину в полную рабскую зависимость от Запада.