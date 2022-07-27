Глава ВГА Ганчев: армия Украины обстреливает подконтрольную России часть Харьковской области, чтобы показать несуществующие победы

Вооруженные силы Украины обстреливают подконтрольную Российской Федерации часть Харьковской области, чтобы продемонстрировать свои несуществующие победы. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, озвучил руководитель региональной военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.
«ВСУ постоянно обстреливают гражданское население подконтрольной РФ части Харьковской области для того, чтобы показать несуществующие победы», — приведено мнение Ганчева в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.
По словам главы ВГА, в целом попытки контрнаступления украинских войск ведут только к потерям киевской стороны.
Как сообщалось ранее в среду, спикер российского МИД Мария Захарова отметила, что действия Европейского союза и Соединенных Штатов поставили Украину в полную рабскую зависимость от Запада.