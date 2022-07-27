Военные России начали применять в рамках спецоперации на Украине новые разведывательные комплексы на базе самолета Су-34

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27 июля 2022, 07:07 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Истребитель-бомбардировщик Су-34, MOD Russia / globallookpress.com

Военные России стали применять в рамках специальной операции на украинской территории новые разведывательные комплексы на базе истребителя-бомбардировщика Су-34. Об этом информирует РИА Новости.

«Российские военные начали применять в рамках спецоперации новые разведывательные комплексы на базе Су-34, сообщил РИА Новости источник», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

По словам собеседника журналистов, данные комплексы позволяют с высокой точностью определять координаты и другие параметры целей, в частности, позиций ПВО и украинских РЛС.

Ранее на текущей неделе первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов указал на то, что после старта специальной операции Москвы армия Украины потеряла порядка 90% кадровых военнослужащих.