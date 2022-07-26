Замминистра информации ДНР Безсонов: после начала спецоперации России армия Украины потеряла около 90% кадровых военных

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26 июля 2022, 15:30 Источник: ТАСС

Украинские военные, Romain Carre / globallookpress.com

После начала стартовавшей 24 февраля специальной операции России украинская армия потеряла около 90% кадровых военнослужащих. На это, как передает ТАСС, указал Даниил Безсонов, первый замминистра информации ДНР.

«Порядка 10% кадровых военных осталось в Вооруженных силах Украины после начала военной спецоперации, остальные ранены, убиты или в плену. Об этом сообщил во вторник ТАСС заместитель главы Мининформации Донецкой народной республики Даниил Безсонов», — говорится в публикации, размещенной на сайте агентства.

Ранее во вторник сообщалось, что руководитель российского МИД Сергей Лавров высказал предположение, согласно которому Запад запретил Киеву договариваться с Москвой на основе соглашений, достигнутых в марте на стамбульской встрече.