Лавров предположил, что Запад запретил Украине договариваться с Россией на основе соглашений, достигнутых в марте в Стамбуле

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26 июля 2022, 15:10

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров предположил, что Запад запретил Украине договариваться с РФ на основе соглашений, достигнутых в Стамбуле в марте на встрече представителей Москвы и Киева. Об этом информирует Telegram-канал ТАСС.

По словам главы МИД, процитированного TG-каналом, западные государства, очевидно, запретили украинским властям договариваться с Россией на основе стамбульских соглашений. При этом Лавров отметил, что Москва никогда не отказывалась от диалога с киевской стороной.

Ранее сегодня сообщалось, что председатель крымского парламента Владимир Константинов высказал мнение, согласно которому президент Украины Владимир Зеленский привел бывшую советскую республику к катастрофе.