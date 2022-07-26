Украинский президент Владимир Зеленский привел свою страну к катастрофе, жители бывшей советской республики это политику не простят. Соответствующую точку зрения высказал председатель парламента Крыма Владимир Константинов.
«Зеленский привел страну к катастрофе, к полному банкротству. И люди это понимают. И они ему не простят», — говорится в публикации, которую Константинов разместил в Telegram.
Согласно прогнозу спикера, если Украина и сохранится в качестве государства, то только в усеченном формате.
Как сообщалось ранее во вторник, руководитель российского дипломатического ведомства Сергей Лавров указал на то, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Киевом.