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26 июля 2022, 14:50

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский привел свою страну к катастрофе, жители бывшей советской республики это политику не простят. Соответствующую точку зрения высказал председатель парламента Крыма Владимир Константинов.

«Зеленский привел страну к катастрофе, к полному банкротству. И люди это понимают. И они ему не простят», — говорится в публикации, которую Константинов разместил в Telegram.

Согласно прогнозу спикера, если Украина и сохранится в качестве государства, то только в усеченном формате.

Как сообщалось ранее во вторник, руководитель российского дипломатического ведомства Сергей Лавров указал на то, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Киевом.