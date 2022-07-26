Дебаты кандидатов на пост британского премьера пришлось прервать, после того как ведущая упала в обморок на словах Трасс о Путине

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26 июля 2022, 22:36 Источник: РИА Новости

Дебаты Лиз Трасс и Риши Сунака. Фото: Jeff Overs/globallook.com

Дебаты кандидатов на пост премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака и Лиз Трасс, которые проходили в прямом эфире канала TalkTV во вторник, пришлось прервать из-за обморока ведущей. Она упала на словах главы британского МИД о Путине.

Последние слова, которые удалось услышать зрителям дебатов, касались событий в Украине.

«Если он [Путин] добьется успеха в Украине, то не остановится на этом. Он бросит вызов свободе и демократии», — говорила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. В этот момент в студии раздался грохот: без чувств упала ведущая.

«О боже мой!» - воскликнула Трасс, после чего трансляция прекратилась.

Позже коллеги и телеведущей сообщили в твиттере телеканала, что она в порядке, но медики рекомендовали ей не продолжать дебаты.