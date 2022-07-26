Джонсон вручил Зеленскому премию имени Черчилля — по видеосвязи

Аргументы Недели → В мире 13+

26 июля 2022, 21:00 Источник: ТАСС

Премьер Великобритании Борис Джонсон. Фото: Tejas Sandhu/globallook.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, подавший 7 июля в отставку, вручил президенту Украины Владимиру Зеленскому международную премию имени Уинстона Черчилля, сообщила во вторник канцелярия главы британского правительства.

В сообщении указывается, что церемония прошла в резиденции премьера на Даунинг-стрит, 10. Зеленский принял участие в ней по видеосвязи.

Вручая премию, Джонсон назвал Зеленского «символом героизма украинского народа».

«Ваше демонстративное неповиновение, ваше достоинство, ваше неизменное чувство юмора тронуло миллионы людей», - сказал он, выразив уверенность в «победе Украины».

В свою очередь Зеленский, поблагодарив за награду, подчеркнул, что победа возможна лишь в том случае, если западные партнеры «продолжат поставки достаточного и действенного, современного вооружения».

В разные годы премии Черчилля удостаивались премьеры Великобритании Джон Мейджор и Маргарет Тэтчер, госсекретари США Джеймс Бейкер и Мадлен Олбрайт.