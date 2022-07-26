Украина обратится к США с просьбой о «газовом ленд-лизе», чтобы подготовиться к зиме

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26 июля 2022, 18:45 Источник: ТАСС

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Pavlo Gonchar/globallook.com

Киев попросит Вашингтон заключить соглашение о ленд-лизе для поставки американского сжиженного природного газа Украине. Об этом сообщил во вторник в своем телеграм-канале премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Правительство Украины приняло решение обратиться к правительству Соединенных Штатов Америки о предоставлении нашему государству «газового ленд-лиза» для стабильного прохождения отопительного сезона», - написал Шмыгаль.

По словам главы украинского правительства, этот шаг вызван подготовкой к предстоящей «сложнейшей» зиме. Киев ищет «все возможные инструменты», чтобы любой сценарий во время отопительного сезона не стал неожиданностью.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива заявлял, что Зеленский поручил «Нафтогазу» проработать возможность воровства российского газа из транзитных трубопроводов.