Украинский президент Владимир Зеленский поручил государственной компании «Нафтогаз» проработать возможность воровства российского газа из транзитных трубопроводов. С соответствующим утверждением выступил Илья Кива, бывший депутат Верховной Рады.
«Президент Украины Владимир Зеленский поручил "Нафтогазу" проработать возможность воровства российского газа из транзитных трубопроводов, сообщил в Telegram экс-депутат Рады Илья Кива», — говорится в публикации, размещенной на сайте РИА Новости.
По словам бывшего парламентария, в настоящий момент в украинских газохранилищах имеется только половина объема газа, необходимого для отопительного периода. В связи со сложившейся ситуацией Зеленский готов пойти на нарушения международных обязательств киевской стороны, отметил Кива.
Как сообщалось ранее сегодня, в американском Пентагоне указали на то, что Соединенные Штаты предоставляют запчасти к летательным аппаратам армии Украины, но не направляют истребители.