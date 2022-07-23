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Илья Кива: Зеленский поручил «Нафтогазу» проработать возможность воровства российского газа из транзитных трубопроводов

, 07:59

Илья Кива: Зеленский поручил «Нафтогазу» проработать возможность воровства российского газа из транзитных трубопроводов
Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский поручил государственной компании «Нафтогаз» проработать возможность воровства российского газа из транзитных трубопроводов. С соответствующим утверждением выступил Илья Кива, бывший депутат Верховной Рады.

«Президент Украины Владимир Зеленский поручил "Нафтогазу" проработать возможность воровства российского газа из транзитных трубопроводов, сообщил в Telegram экс-депутат Рады Илья Кива», — говорится в публикации, размещенной на сайте РИА Новости.

По словам бывшего парламентария, в настоящий момент в украинских газохранилищах имеется только половина объема газа, необходимого для отопительного периода. В связи со сложившейся ситуацией Зеленский готов пойти на нарушения международных обязательств киевской стороны, отметил Кива.

Как сообщалось ранее сегодня, в американском Пентагоне указали на то, что Соединенные Штаты предоставляют запчасти к летательным аппаратам армии Украины, но не направляют истребители.

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