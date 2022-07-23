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Пентагон: США предоставляют Киеву запчасти к летательным аппаратам армии Украины, но не направляют истребители

, 07:26

Пентагон: США предоставляют Киеву запчасти к летательным аппаратам армии Украины, но не направляют истребители
Украинский самолет, STAR-MEDIA / globallookpress.com

Соединенные Штаты предоставляют киевской стороне запчасти к летательным аппаратам Вооруженных сил Украины, но не направляют истребители. На это, как передает ТАСС, указали в американском Пентагоне.

«США предоставляют Киеву запчасти к летательным аппаратам ВСУ, но не направляют истребители, сообщил представитель Пентагона», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского агентства.

Некоторое время назад координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон начал рассматривать возможность поставок истребителей Украине.

Как сообщалось ранее в субботу, телеканал ABC распространил информацию, согласно которой Госдепартамент подтвердил недавнюю гибель двух американских граждан в ходе боев на украинской территории.

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