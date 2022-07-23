Телеканал ABC: американский Госдепартамент подтвердил недавнюю гибель двух граждан США в ходе боевых действий на Украине

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23 июля 2022, 07:07

Вооруженный человек, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Американский Государственный департамент подтвердил недавнюю гибель двух граждан Соединенных Штатов в ходе боевых действий на украинской территории. Соответствующую информацию распространил телевизионный канал ABC.

«Госдепартамент США подтвердил недавнюю гибель двух американских граждан во время боевых действий на Украине, сообщил телеканал ABC со ссылкой на неназванного представителя американского внешнеполитического ведомства», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале ТАСС.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов указал на то, что российские базы будут постоянно дислоцироваться в регионе после его присоединения к РФ.