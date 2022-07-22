Замглавы ВГА Стремоусов: российские военные базы будут постоянно дислоцироваться в Херсонской области после ее присоединения к РФ

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22 июля 2022, 14:08 Источник: Telegram-канал ТАСС

Российские танки, MOD Russia / globallookpress.com

Российские военные базы будут постоянно дислоцироваться на территории Херсонской области после ее присоединения к РФ. На это, как передает ТАСС, указал Кирилл Стремоусов, заместитель руководителя региональной военно-гражданской администрации.

«Российские военные базы будут постоянно дислоцироваться в Херсонской области после ее вхождения в состав России, заявил замглавы ВГА Кирилл Стремоусов», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Также Стремоусов отметил, что средства противовоздушной обороны в регионе усилены, поставлено вооружение для перехвата ракет систем HIMARS.

Ранее сегодня министерство обороны России сообщило об уничтожении с 5 по 20 июля четырех установок HIMARS, переданных Украине.