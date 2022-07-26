Глава МО ФРГ Крамп-Карренбауэр: Берлин поставил Киеву обещанные РСЗО типа Mars-II и три САУ

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26 июля 2022, 18:09

Аннегрет Крамп-Карренбауэр , глава МО ФРГ, MOD Russia/ Globallookpress.com

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр официально заявила, что Берлин выполнил своё обещание Киеву о поставках тяжёлого вооружения.

В обращении к украинским властям глава оборонного ведомства ФРГ заявила, что ВСУ уже получили обещанные реактивные системы залпового огня типа Mars-II и три самоходные гаубицы

Ранее стало известно, что российские ВКС ликвидировали в районе города Николаева артиллерийский дивизион 59-й бригады Вооруженных сил Украины. Соответствующую информацию распространило Министерство обороны РФ.