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ВКС России ликвидировали с помощью высокоточного оружия в районе Николаева артдивизион 59-й бригады армии Украины

, 13:05

ВКС России ликвидировали с помощью высокоточного оружия в районе Николаева артдивизион 59-й бригады армии Украины
Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российские ВКС ликвидировали в районе города Николаева артиллерийский дивизион 59-й бригады Вооруженных сил Украины. Соответствующую информацию распространило министерство обороны РФ.

«В результате ударов высокоточным оружием ВКС России в районе Николаева ликвидирован артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады ВСУ, потери личного состава и вооружения которого превысили 70 процентов», — указывается в сводке, появившейся в Telegram-канале Минобороны.

Как сообщалось ранее во вторник, МО заявило об уничтожении более 40 наемников в результате ракетного удара по базе «Иностранного легиона» в Донбассе.

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