МО РФ: ракетным ударом по базе «Иностранного легиона» в Донбассе уничтожены более 40 наемников, большинство из них — поляки

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26 июля 2022, 12:54

Военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

В результате ракетного удара по базе «Иностранного легиона» на территории Донбасса ликвидированы более 40 наемников, большинство из них — поляки. Об этом, как передает РИА Новости, заявило министерство обороны РФ.

«Минобороны России: ракетным ударом по базе "Иностранного легиона" у Константиновки в ДНР уничтожены свыше 40 иностранных наемников, большинство из них — поляки», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее сегодня глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинский беспилотник атаковал пункт пропуска в Севском районе.