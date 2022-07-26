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Великобритания расширила санкции против России

, 13:41

Великобритания расширила санкции против России
Dmitriy Puzyrev/ globallookpress.com

Великобритания добавила 42 новые позиции в российский санкционный список. Об этом сообщает ТАСС.

В новый список вошли главы российских регионов, в числе которых губернаторы Тюменской, Брянской, Курской, Нжегородской и Свердловской областей.

В предыдущие пакеты санкций вошел запрет на экспорт и использование в РФ фунтов стерлингов и банкнот Евросоюза.

Соединенное Королевство также больше не поставляет в Россию авиатопливо, товары и технологии, связанные с морскими перевозками, нефтью и ее переработкой, с химическим и биологическим оружием.

Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что страна будет продолжать введение антироссийских санкций, пока Москва не покинет территории Украины.

Ранее сообщалось, что Россия заняла второе место по миру в списке стран по числу пользователей, установивших VPN.

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