Россия заняла второе место в мире по числу скачиваний VPN

В марте-июле 2022 года Россия заняла на второе место в мире по числу загрузок VPN-сервисов. На первом находится Индия. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику сервиса AppMagic.
По данным сервиса, за первые три недели июля россияне скачали VPN-сервисы более 12 млн раз. В январе 2022 года этот показатель составил 2 млн. Тогда Россия была на 16-м месте в рейтинге.
Согласно данным РБК, в последние годы в числе лидеров по скачиваниям была Индия, Пакистан, Индонезия и США.
Ранее сообщалось, что российские власти не будут вводить наказание за использование VPN сервисов, однако их установка не приветствуется.
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