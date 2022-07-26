Россия заняла второе место в мире по числу скачиваний VPN

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26 июля 2022, 12:58

Rafael Henrique/ globallookpress.com

В марте-июле 2022 года Россия заняла на второе место в мире по числу загрузок VPN-сервисов. На первом находится Индия. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику сервиса AppMagic.



По данным сервиса, за первые три недели июля россияне скачали VPN-сервисы более 12 млн раз. В январе 2022 года этот показатель составил 2 млн. Тогда Россия была на 16-м месте в рейтинге.



Согласно данным РБК, в последние годы в числе лидеров по скачиваниям была Индия, Пакистан, Индонезия и США.



Ранее сообщалось, что российские власти не будут вводить наказание за использование VPN сервисов, однако их установка не приветствуется.