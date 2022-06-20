Глава Минцифры Шадаев: власти не накажут пользователей VPN-сервисов, но использование таких приложений не приветствуют

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20 июня 2022, 17:18 Источник: РБК

Максут Шадаев, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Российские власти не будут вводить наказание для пользователей VPN-сервисов, которые установили их для обхода блокировки интернет-ресурсов, но использование таких приложений не приветствуют.

Соответствующую информацию телеканалу РБК заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев.

Глава Минцифры уверяет, что "никаких наказаний для пользователей категорически не будет вводиться", власти против этого.

По мнению Шадаева, если кому очень надо, такую возможность будет иметь, и будет иметь ее дальше, и сохранит.

Министр добавил, что политике государства, когда ограничивают доступ к каким-то ресурсам, это противоречит. "Я считаю, это разумный компромисс", — пояснил он.

Шадаев также высказался о сообщениях по поводу планов властей заблокировать видеохостинг YouTube.

Глава Минцифры заявил, что не надо его закрывать, н надо сделать, чтобы была своя конкурентоспособная платформа. "Закрытие — это самый последний шаг, и он всегда плохо сказывается на конкурентоспособности", — подчеркнул Шадаев.