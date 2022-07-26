Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов назвал комичным очередное контрнаступление на регион, анонсируемое властями Украины

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26 июля 2022, 11:13

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Кирилл Стремоусов, заместитель руководителя военно-гражданской администрации Херсонской области, назвал комичным очередное контрнаступление на регион, анонсируемое властями Украины. Об этом информирует РИА Новости.

«Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал комичным анонсируемое киевскими властями очередное контрнаступление на регион», — говорится в публикации, размещенной на сайте российского агентства.

По словам Стремоусова, в Киеве не осознают, что лишенные смысла наступательные действия приводят к гибели десятков, а порой и сотен украинцев.

Ранее во вторник сообщалось, что генпрокурор РФ Игорь Краснов охарактеризовал распространение наемников и оружия с украинской территории как крайне опасную угрозу для стран, входящих в Содружество Независимых Государств.