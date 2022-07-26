Представители России и Таджикистана подписали программу сотрудничества до 2024 года

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26 июля 2022, 09:57

Генеральный прокурор России Игорь Краснов , Federation Council of Russia/ globallookpress.com

Генеральный прокурор России Игорь Краснов и генпрокурор Таджикистана Юсуф Рахмон подписали в Душанбе программу сотрудничества между надзорными ведомствами до 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.



«Продолжая добрую традицию нашего взаимодействия, сегодня мы подписываем с вами очередную программу нашего сотрудничества», -поделился Краснов во время церемонии.

Он также добавил, что новые угрозы требуют повышения эффективности действий. Страны сотрудничают, чтобы «вместе противостоять преступности».



По словам генпрокурора, сотрудники двух ведомств уже обменялись опытом прокурорского надзора и научных изысканий.



Ранее сообщалось, что поезда между Таджикистаном и Россией вновь возобновили движение.