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18 июля 2022, 18:48 Источник: РЖД

Sergei Jukov/globallookpress.com

Пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Таджикистаном возобновится с 30 августа.

Движение поездов было приостановлено с 17 марта 2020 года, когда началась пандемия коронавирусной инфекции.

Сообщение о возобновлении пассажирского сообщения появилось на официальном сайте "Российских железных дорог" (РЖД). В нем говорится: "В соответствии с уведомлением "Рохи охани Точикистон" ("Железные дороги Таджикистана") с 30 августа между Россией и Таджикистаном будет возобновлено железнодорожное пассажирское сообщение, временно приостановленное с 17 марта 2020 года".

По информации РЖД, с 30 августа один раз в неделю будет курсировать поезд между Душанбе и Волгоградом.

Из Душанбе пассажирский поезд будет отправляться по вторникам, а из Волгограда - по пятницам.

С 7 сентября начнет курсировать поезд из Худжанда в Волгоград - отправлением из Худжанда по средам, из Волгограда по субботам.

Напомним, 15 июля 2022 года было опубликовано постановление председателя правительства России Михаила Мишустина, отменяющее ограничения на пересечение сухопутной границы, введенные в марте 2020 года из-за распространения коронавирусной инфекции нового типа. В начале июля об отмене ограничений отменил оперштаб.