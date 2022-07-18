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Пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Таджикистаном возобновится с 30 августа

, 18:48 Источник: РЖД

Пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Таджикистаном возобновится с 30 августа
Sergei Jukov/globallookpress.com

Пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Таджикистаном возобновится с 30 августа.
Движение поездов было приостановлено с 17 марта 2020 года, когда началась пандемия коронавирусной инфекции.

Сообщение о возобновлении пассажирского сообщения появилось на официальном сайте "Российских железных дорог" (РЖД). В нем говорится: "В соответствии с уведомлением "Рохи охани Точикистон" ("Железные дороги Таджикистана") с 30 августа между Россией и Таджикистаном будет возобновлено железнодорожное пассажирское сообщение, временно приостановленное с 17 марта 2020 года".

По информации РЖД, с 30 августа один раз в неделю будет курсировать поезд между Душанбе и Волгоградом.
Из Душанбе пассажирский поезд будет отправляться по вторникам, а из Волгограда - по пятницам.

С 7 сентября начнет курсировать поезд из Худжанда в Волгоград - отправлением из Худжанда по средам, из Волгограда по субботам.

Напомним, 15 июля 2022 года было опубликовано постановление председателя правительства России Михаила Мишустина, отменяющее ограничения на пересечение сухопутной границы, введенные в марте 2020 года из-за распространения коронавирусной инфекции нового типа. В начале июля об отмене ограничений отменил оперштаб.

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