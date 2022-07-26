Глава МИД Венгрии Сийярто считает, что план ЕК по снижению потребления газа на 15% практически невыполним

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто назвал план Европейской комиссии (ЕК), подразумевающий сокращение потребления газа на 15% практически недосягаемым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Hirado.hu.
Сийярто заявил, что план ЕК по снижению потребления газа не имеет «физического осуществления». Его невозможно реализовать, он является вопросом «исключительно коммуникативного значения».
Он также отметил, что чрезвычайная энергетическая ситуация происходит не в России, а в Венгрии, которая и ввела санкции.
Напомним, представители стран ЕС договорились о снижении потребления газа на 15%, чтобы не зависеть от российских ресурсов.
Ранее сообщалось, что Европа готовиться к полной остановке поставок газа из России.
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