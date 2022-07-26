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26 июля 2022, 08:19

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Моральный дух войск Украины снижается из-за набора тех граждан бывшей советской республики, кто не хочет принимать участие в боевых действиях. На это, как передает РИА Новости, указало американское издание The New York Times.

«New York Times пишет, что боевой дух украинских войск снижается из-за набора тех, кто не хочет участвовать в боевых действиях. Украинцы все больше недовольны "тайной и произвольной" выдачей повесток, особенно на улицах», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее во вторник, зенитчик из группировки «О» («Отважные») отметил, что российские силы ПВО научились сбивать снаряды системы HIMARS, которые применяет киевская сторона.