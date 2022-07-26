Зенитчик из группировки «Отважные»: российские силы ПВО научились сбивать ракеты американской HIMARS, применяемые войсками Украины

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26 июля 2022, 07:09 Источник: РИА Новости

Зенитный ракетный комплекс, Aleksey Ivanov/ TV Zvezda / globallookpress.com

Российские силы противовоздушной обороны научились сбивать ракеты американской системы HIMARS, используемые украинскими войсками. На это указал зенитчик из группировки «О» («Отважные»), ставший собеседником РИА Новости.

«Российские силы ПВО научились сбивать ракеты американской системы залпового огня HIMARS, которые с конца июня начали применять в Донбассе украинские военные, об этом корреспонденту РИА Новости рассказал офицер зенитных войск из группировки "О" ("Отважные")», — говорится в публикации, размещенной на сайте отечественного информационного агентства.

По словам офицера, его батарея сбила в воздушном пространстве Донбасса уже не один снаряд, выпущенный HIMARS. Зенитчик признал, что это было нелегкой задачей.

Ранее на текущей неделе бывший депутат Верховной Рады Илья Кива выступил с утверждением, согласно которому режим президента Украины Владимира Зеленского готовит город Славянск к сдаче.