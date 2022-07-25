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Министр обороны Украины Резников: Киев получил от Германии первые три ЗРК «Гепард»

, 14:12 Источник: РИА Новости

Министр обороны Украины Резников: Киев получил от Германии первые три ЗРК «Гепард»
Алексей Резников, фото: globallookpress.com

Германия отправила Украине 3 зенитно-ракетных комплекса «Гепард» и боеприпасы к ним. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова. 

«От Германии сегодня зашли три первых "Гепарда" - это зенитно-ракетные комплексы, к которым нам переданы и несколько десятков тысяч патронов, и ждем первых 15 "гепардов". Три уже заехали в Украину и они сегодня уже в распоряжении ВСУ», —  сказал Резников.

Также ожидается поставка ещё 12 ЗРК. 

Ранее стало известно, что Киевская городская прокуратура выявила незаконную продажу гумпомощи в виде военной амуниции Нацгвардии Украины на сумму, которая превышает двести тысяч долларов.

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