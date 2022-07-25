Министр обороны Украины Резников: Киев получил от Германии первые три ЗРК «Гепард»

Германия отправила Украине 3 зенитно-ракетных комплекса «Гепард» и боеприпасы к ним. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова.
«От Германии сегодня зашли три первых "Гепарда" - это зенитно-ракетные комплексы, к которым нам переданы и несколько десятков тысяч патронов, и ждем первых 15 "гепардов". Три уже заехали в Украину и они сегодня уже в распоряжении ВСУ», — сказал Резников.
Также ожидается поставка ещё 12 ЗРК.
Ранее стало известно, что Киевская городская прокуратура выявила незаконную продажу гумпомощи в виде военной амуниции Нацгвардии Украины на сумму, которая превышает двести тысяч долларов.