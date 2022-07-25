ВКС РФ, ударив по пункту дислокации 95-й бригады ВСУ в Донбассе, уничтожили свыше 100 украинских военных и иностранных наемников

Российские ВКС, ударив по пункту дислокации 95-й бригады Вооруженных сил Украины на территории Донбасса, ликвидировали свыше 100 киевских военнослужащих и иностранных наемников. Об этом заявило министерство обороны РФ.
«В населенном пункте Константиновка Донецкой народной республики в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожено более 100 националистов и иностранных наемников», — говорится в сводке, размещенной в Telegram-канале Минобороны.
Как сообщалось ранее сегодня, МО проинформировало об уничтожении двух украинских десантных катеров с диверсантами, которые пытались высадиться в Херсонской области.