Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух десантных катеров Украины с диверсантами, пытавшимися высадиться в Херсонской области

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25 июля 2022, 12:35

Украинский корабль, Daniel Leal-Olivas / globallookpress.com

Министерство обороны Российской Федерации заявило об уничтожении двух десантных катеров Украины с диверсантами, которые пытались высадиться в Херсонской области. Соответствующая информация содержится в сводке, появившейся в Telegram-канале ведомства.

«В акватории Днепровского лимана вскрыта попытка выдвижения и высадки с быстроходных десантных катеров украинской диверсионной группы на территорию Херсонской области. В результате огневого поражения два десантных катера ВМС Украины с находившимися на борту диверсантами уничтожены», — указывается в сводке.

Как сообщалось ранее в понедельник, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что российский удар по военной инфраструктуре в порту Одессы не может повлиять на процесс отгрузки украинского зерна.