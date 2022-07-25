Песков: удар России по военной инфраструктуре в порту Одессы не может повлиять на процесс отгрузки украинского зерна

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25 июля 2022, 12:23

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Российский удар по военной инфраструктуре в одесском порту не может повлиять на процесс отгрузки украинского зерна. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Песков: удар по военной инфраструктуре в порту Одессы не может и не должен повлиять на процесс отгрузки зерна в рамках "продуктовой сделки", он не связан с инфраструктурой, задействованной в реализации этих договоренностей», — указывается в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Накануне министерство обороны РФ сообщило о том, что в одесском порту были уничтожены с помощью высокоточных снарядов военный корабль Украины и склад ракет Harpoon, поставленных киевской стороне Соединенными Штатами.