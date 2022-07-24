МО России: в порту Одессы уничтожены высокоточными снарядами военный корабль Украины и склад поставленных США ракет Harpoon

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24 июля 2022, 12:48

Запуск ракеты, MOD Russia / globallookpress.com

В одесском порту ликвидированы с помощью высокоточных снарядов военный корабль Украины и склад ракет Harpoon, поставленных киевской стороне Соединенными Штатами. Об этом, как передает ТАСС, заявило российское министерство обороны.

«ВС РФ высокоточными ракетами уничтожили на территории порта Одессы украинский военный корабль и склад поставленных США ракет Harpoon, сообщили в Минобороны России», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров высказал мнение, согласно которому Запад руками киевских властей уничтожает мобилизованное гражданское население Украины.