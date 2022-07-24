Кадыров: руками киевских властей Запад уничтожает мобилизованное гражданское население Украины

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24 июля 2022, 11:27

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Ministry of Culture Russia / globallookpress.com

Руками киевских властей Запад уничтожает мобилизованное мирное население Украины. Соответствующую точку зрения в своем Telegram-канале высказал руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Украинцы, сколько еще ваших мужчин должно погибнуть за лживые призывы наркомана Зеленского? Неужели вы не видите, что руками Украины Запад уничтожает мобилизованное гражданское население? Не понимаете, что ВСУ обстреливают не боевые позиции, а мирное население Донбасса, российских и... своих же городов?» — говорится в публикации Кадырова.

Как сообщалось ранее в воскресенье, РИА Новости указало на то, что системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки «Отважные» выжигают позиции украинских войск под Северском в Донбассе.