РИА Новости: системы «Солнцепек» российской группировки «Отважные» выжигают позиции войск Украины под Северском

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24 июля 2022, 11:12 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Стрельбы из ТОС-1А «Солнцепек», MOD Russia / globallookpress.com

Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» российской группировки «Отважные» выжигают позиции войск Украины под расположенным на территории Донбасса городом Северском. На это указало РИА Новости.

В Telegram-канале отечественного информационного агентства появилось видео, на котором запечатлена работа «Солнцепеков».

«"Солнцепеки" "Отважных" выжигают позиции украинских войск под Северском»,— прокомментирован ролик в процитированной публикации.

Как сообщалось ранее сегодня, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что по итогам встречи с Владимиром Зеленским американские конгрессмены объявили о планах передать киевской стороне до 30 систем HIMARS и семейства MLRS.