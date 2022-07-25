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Штаб теробороны ДНР: силы республик Донбасса при огневой поддержке войск России ведут зачистку Углегорской ТЭС в Светлодарске

, 11:17

Штаб теробороны ДНР: силы республик Донбасса при огневой поддержке войск России ведут зачистку Углегорской ТЭС в Светлодарске
Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Подразделения республик Донбасса при огневой поддержке войск РФ осуществляют зачистку Углегорской тепловой электрической станции, расположенной в городе Светлодарске. На это, как передает ТАСС, указали в штабе территориальной обороны ДНР.

«Силы ДНР и ЛНР при огневой поддержке российских войск ведут зачистку Углегорской ТЭС, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в понедельник, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в страну прибыли польские танки PT-91.

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