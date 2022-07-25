Кирилл Стремоусов: армия Украины не может проводить наступательные операции на херсонском направлении

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25 июля 2022, 10:21 Источник: ТАСС

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Украинская армия не может осуществлять наступательные операции на херсонском направлении. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал заместитель руководителя ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут проводить наступательные операции на херсонском направлении, информация о контрнаступлении нужна Киеву для получения западного вооружения, заявил в понедельник ТАСС заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов», — говорится в публикации, размещенной на сайте отечественного агентства.

Согласно точке зрения, высказанной Стремоусовым, ВСУ не способны «куда-либо наступать», поскольку в их рядах находятся демотивированные люди.

Как сообщалось ранее сегодня, Федеральная служба безопасности указала на то, что сведения, полученные российской контрразведкой во время оперативной игры, помогли ликвидировать ряд украинских военных объектов.