Бывшего главу Крымского управления СБУ Кулинича следствие подозревает в «сдаче юга Украины» российским войскам

Аргументы Недели → В мире 13+

24 июля 2022, 23:10 Источник: ТАСС

Против бывшего начальника управления СБУ по Крыму Олега Кулинича и бывшего заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича выдвинуто обвинение в «сдаче юга Украины» российской армии в феврале 2022 года. Об этом сообщило в воскресенье издание «Обозреватель» (Украина).

В распоряжении издания оказался текст обвинительного заключения, из которого следует, что Кулинич и Сивкович занимались «разведывательно-подрывной деятельностью против Украины», передавали России сведения, составляющие гостайну и влияли на кадровые назначения в СБУ.

«Именно Кулинич под координированием Сивковича в конечном счете обеспечил быструю оккупацию южных областей Украины, утаив информацию контрразведки о наступлении российских войск из Крыма от руководства СБУ и государства», - говорится в документе.

Кулинич был задержан в Украине 16 июля. На следующий день президент страны Владимир Зеленский отстранил от должностей главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову. Свое решение он объяснил многочисленными фактами государственной измены в возглавляемых ими ведомствах.