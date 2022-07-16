Украинские силовики задержали по подозрению в госизмене бывшего главу СБУ в Автономной Республике Крым Олега Кулинича

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16 июля 2022, 23:00 Источник: ТАСС

Сотрудники СБУ. Фото: Mykola Miakshykov/globallook.com

В субботу украинские силовики задержали бывшего начальника управления Службы безопасности Украины(СБУ) в Автономной Республике Крым Олега Кулинича. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна».

По информации издания, операция по задержанию проводилась сотрудниками СБУ и Государственного бюро расследований Украины. Личное участие в ней принимал первый зампред СБУ Василий Малюк.

Кулинич задержан по подозрению в госизмене. Он руководил управлением СБУ до марта 2022 года и был уволен с должности президентом Украины Владимиром Зеленским вскоре после начала российской спецоперации.

Ранее в субботу представитель Службы безопасности Украины сообщил, что помощница замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова осуждена к лишению свободы на пять лет.