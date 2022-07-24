WSJ: Сооучредитель Google Сергей Брин разводится с женой из-за ее романа с Илоном Маском

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24 июля 2022, 21:10 Источник: РИА Новости

Илон Маск. Фото: Britta Pedersen/globallook.com

Один из самых богатых людей мира соучредитель Google Сергей Брин, состояние которого оценивается в 93 млрд долларов, разводится с женой Николь Шэнахан. Причиной, как полагает Wall Street Journal, стал ее непродолжительный роман с Илоном Маском.

Как пишет издание, миллиардеры много лет считались друзьями. Брин, например, во время финансового кризиса 2008 года поддержал компанию Tesla Илона Маска, предоставив 500 тысяч долларов. А в 2015 год уже Маск подарил Брину внедорожник Tesla.

«Прошлой осенью у Илона Маска был короткий роман с женой Сергея Брина, что побудило соучредителя Google подать на развод <...> и положило конец долгой дружбе миллиардеров», - пишет Wall Street Journal.