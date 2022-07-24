МИД Канады подтвердил факт гибели в Украине своего гражданина, участвовавшего в боях на стороне Киева

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24 июля 2022, 20:34 Источник: ТАСС

Флаг Канады. Фото: Ilya Galakhov/globallook.com

Министерство иностранных дел Канады подтвердило в воскресенье факт гибели в Украине своего гражданина, принимавшего участие в боевых действиях на стороне Киева. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Министерство осведомлено о смерти гражданина Канады в Украине, находится в контакте с семьей и предоставляет консульское содействие» - сказал агентству представитель внешнеполитического ведомства Канады. Других подробностей он не сообщил.

Ранее газета Politico сообщила о гибели на этой неделе в Украине двух американцев, канадца и шведа. Кроме того, в воскресенье польская федерация смешанных боевых искусств написала о гибели в Украине бойца ММА Томаша Валентека, который также принимал участие в боевых действиях на стороне Киева.