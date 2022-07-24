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В Украине погиб польский боец ММА Томаш Валентек, принимавший участие в боевых действиях на стороне Киева

, 18:11 Источник: РИА Новости

В Украине погиб польский боец ММА Томаш Валентек, принимавший участие в боевых действиях на стороне Киева
Томаш Валентек. Фото: MMAPolska_Org / Twitter

Польский боец ММА Томаш Валентек убит в Украине. Как сообщила польская федерация смешанных боевых искусств, он принимал участие в боевых действиях в составе интернационального легиона обороны Украины.

«С большой грустью мы получили сообщение о гибели Томаша, который в качестве польского добровольца воевал в интернациональном легионе обороны Украины и погиб», — говорится в сообщении федерации, опубликованном в Твиттере.

Как отмечается, Валентек выступал в любительских турнирах. В 2021 году он стал победителем во втором турнире ММА в Гливице.

Ранее газета Politico сообщала, что на этой неделе в Украине погибли двое американцев, канадец и швед, участвовавшие в боях на стороне Киева.

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