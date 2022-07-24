Sun: спецназ Великобритании обучал украинских военных, чтобы они могли вернуть остров Змеиный

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24 июля 2022, 18:21

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Спецназ Великобритании обучал украинских военнослужащих, чтобы они могли вернуть расположенный в Одесской области остров Змеиный. С соответствующим утверждением, как передает РИА Новости, выступил таблоид Sun.

«Британские силы спецназначения обучали украинских коллег, чтобы они могли вернуть остров Змеиный, утверждает газета Sun со ссылкой на источник в вооруженных силах Британии», — говорится в публикации, появившейся на сайте отечественного информационного агентства.

РИА Новости отмечает, что тезис об обучении с целью вернуть контроль за Змеиным содержится только в заголовке материала Sun, но не в самом тексте. Также таблоид не указал даты предполагаемого обучения.

Ранее в воскресенье сообщалось, что российская авиация и ракетчики ликвидировали объединенный командный пункт группировки войск «Каховка» армии Украины на территории Николаевской области.