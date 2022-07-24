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24 июля 2022, 13:00

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Авиация и ракетчики РФ ликвидировали объединенный командный пункт группировки войск «Каховка» Вооруженных сил Украины на территории Николаевской области. Соответствующую информацию, как передает ТАСС, распространило министерство обороны России.

«Российская авиация и ракетчики уничтожили объединенный командный пункт группировки войск "Каховка" ВСУ в Николаевской области», — процитировано заявление Минобороны в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Также в МО отметили, что на военном аэродроме в Кировоградской области была поражена высокоточным оружием украинская авиатехника.

Ранее в воскресенье сообщалось, что армия РФ ликвидировала с помощью высокоточных снарядов в порту Одессы военный корабль и склад ракет Harpoon.