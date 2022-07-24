Глава NASA : украинский конфликт не помешал сотрудничеству с РФ в космосе — были лишь «некоторые неприемлемые ремарки» Рогозина

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24 июля 2022, 16:56 Источник: ТАСС

Глава NASA Билл Нельсон. Фото: NASA /globallook.com

Украинский конфликт почти никак не повлиял на сотрудничество США и России в космосе. Об этом заявил Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон в интервью газете Le Journal du Dimanche, которое опубликовано в воскресенье.

По его словам, сотрудничество двух стран в космической сфере не прекращалось даже в разгар холодной войны с СССР, и он рассчитывает на его продолжение.

«Отношения между космонавтами и астронавтами, а также на уровне центров управления полетами в Москве и Хьюстоне очень профессиональные, иногда даже дружеские.<...> Мы надеемся, что россияне продолжат сотрудничать до конца эксплуатации МКС в 2030 году», - сказал Нельсон.

Он также подчеркнул, что ситуация вокруг Украины практически не повлияла на эти отношения.

«Были лишь некоторые неприемлемые ремарки со стороны бывшего главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина», - заметил глава NASA.