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Экс-президент США Трамп: мы верим в существование лишь двух гендеров — женский и мужской

, 12:28 Источник: РИА Новости

Экс-президент США Трамп: мы верим в существование лишь двух гендеров — женский и мужской
Экс-президент США Дональд Трамп, фото: Al Drago - Pool via CNP/Keystone Press Agency, globallookpress.com

Экс-президент США Дональд Трамп во время выступления на студенческой конференции во Флориде заявил, что существует всего два гендера, а также назвал США слабой страной «с точки зрения признания и уважения». 

Говоря о силе республиканцев, Трамп подчеркнул, что «противники» — это приверженцы левой гендерной идеологии  и ядовитой критической расовой теории. Республиканцы же, по словам экс-президента, верят в существование двух гендеров.

«Мы верим в существование двух гендеров - есть мужчины и есть женщины. Два гендера», — заявил Трамп. 

Зал его слова встретил громкими аплодисментами. 

Затем политик указал на существенный спад авторитета США на мировой арене. По мнению Трампа, с момента окончания его президентского срока, страна потеряла признание и уважение.  

«Нас больше никто не уважает», — подытожил Дональд Трамп.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила новое руководство, в котором специалисты международного органа надзора отметили следующее: пол человека «не ограничивается» мужским и женским.

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