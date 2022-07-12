ВОЗ: пол человека «не ограничивается» мужским или женским

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12 июля 2022, 17:58

ВОЗ, IMAGO/Vasilis Rebapis / Eurokini/ www.imago-images.de

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила новое руководство, в котором специалисты этого международного органа надзора над медициной отметили следующее: пол человека «не ограничивается» мужским и женским.

«Новое руководство организации выходит за рамки бинарного подхода», − отмечают авторы руководства. Эта вынужденная мера, на которую пошли в связи с увеличением использования «проснувшегося» гендерно-нейтрального нарратива не только в социально-общественной, но и в сфере здравоохранения.

Скрин со страницы руководства ВОЗ

Медицинские эксперты считают этот шаг «ненаучным» и «тревожным».