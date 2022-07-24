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Член ВГА Рогов: в пригороде Мелитополя ударом ВСУ разрушило железнодорожное полотно

, 11:28 Источник: РИА Новости

Член ВГА Рогов: в пригороде Мелитополя ударом ВСУ разрушило железнодорожное полотно
MOD Russia/via Globallookpress.com

Вследствие ночных ударов ВСУ по Мелитополю разрушено железнодорожное полотно. Об этом сообщает представитель администрации региона Владимир Рогов.

Рогов заявил, что российские ПВО отразили удар по городу. Однако в пригороде было разрушено железнодорожное полотно. С помощью него ранее подводились продукты и необходимые товары. 

Также представитель администрации региона отметил, что удары наносились не только по Мелитополю, но и по другим освобождениям районам области. 

Ранее член администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что новым девизом Запорожья стала фраза "Мы вместе с Россией".

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