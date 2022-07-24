Член ВГА Рогов: в пригороде Мелитополя ударом ВСУ разрушило железнодорожное полотно

Вследствие ночных ударов ВСУ по Мелитополю разрушено железнодорожное полотно. Об этом сообщает представитель администрации региона Владимир Рогов.
Рогов заявил, что российские ПВО отразили удар по городу. Однако в пригороде было разрушено железнодорожное полотно. С помощью него ранее подводились продукты и необходимые товары.
Также представитель администрации региона отметил, что удары наносились не только по Мелитополю, но и по другим освобождениям районам области.
Ранее член администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что новым девизом Запорожья стала фраза "Мы вместе с Россией".