Рогов: девизом Запорожья стала фраза «Мы вместе с Россией»

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19 июля 2022, 09:15 Источник: РИА Новости

Фото: паблик "Запорожье - НАШ", Вконтакте

Член администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что новым девизом Запорожья стала фраза "Мы вместе с Россией". По информации Рогова, фраза "Мы вместе с Россией" уже помещена на новом дорожном указателе, установленном на въезде в Запорожскую область со стороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

"Это главный девиз жителей Запорожской области. Мы с ним живем и работаем", - отметил он.

Рогов напомнил, что некоторые российские регионы взяли шефство над городами и районами Запорожской области. "Если мы посмотрим на количество регионов, которые участвуют в государственном строительстве и возвращении в родную гавань Запорожской области, то видим, что мы пронизаны горизонтальными связями", - указал представитель администрации региона.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области.

18 июля стало известно, что правительство Запорожской области возглавил Антон Кольцов, работавший в правительстве Вологодской области.