Рогов: девизом Запорожья стала фраза «Мы вместе с Россией»

Член администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что новым девизом Запорожья стала фраза "Мы вместе с Россией". По информации Рогова, фраза "Мы вместе с Россией" уже помещена на новом дорожном указателе, установленном на въезде в Запорожскую область со стороны Донецкой Народной Республики (ДНР).
"Это главный девиз жителей Запорожской области. Мы с ним живем и работаем", - отметил он.
Рогов напомнил, что некоторые российские регионы взяли шефство над городами и районами Запорожской области. "Если мы посмотрим на количество регионов, которые участвуют в государственном строительстве и возвращении в родную гавань Запорожской области, то видим, что мы пронизаны горизонтальными связями", - указал представитель администрации региона.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области.
18 июля стало известно, что правительство Запорожской области возглавил Антон Кольцов, работавший в правительстве Вологодской области.