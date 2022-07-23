Гендиректор ВОЗ объявил вспышку оспы обезьян международной чрезвычайной ситуацией

Аргументы Недели → В мире 13+

23 июля 2022, 19:12 Источник: ТАСС

Вакцина. Фото: Sven Hoppe/globallook.com

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус объявил распространение оспы обезьян международной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Это произошло на внеочередном заседании ВОЗ в субботу.

«Я решил, что глобальная вспышка оспы обезьян — чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение», — передает слова Гебрейесуса Reuters.

Во время своего выступления глава ВОЗ сообщил, что в мире выявлено к этому моменту 16 тысяч случаев заражения оспой обезьян и наиболее тревожной ситуация выглядит в Европе. Гебрейесус при этом подчеркнул, что ВОЗ располагает всеми необходимыми инструментами, чтобы держать распространение заболевания под контролем. В частности, он отметил, что как минимум половина стран, в которых наблюдается вспышка, имеют вакцины от этой болезни.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрирован первый и пока единственный случай заражения оспой обезьян.