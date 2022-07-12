В РФ зарегистрирован первый случай оспы обезьян: заболевший недавно вернулся из Европы

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12 июля 2022, 10:35 Источник: "Интерфакс"

Медицинская лаборатория. Фото: Nikolay Gyngazov/globallook.com

В России зафиксирован первый случай заболевания оспой обезьян. Она выявлена у молодого человека, вернувшегося недавно из поездки в Европу. Об этом сообщил во вторник Роспотребнадзор.

Как сообщили в ведомстве, заболевший обратился в медучреждение с жалобами на характерную сыпь. По результатам исследования, диагноз «оспа обезьян» был подтвержден.

«Заболевший изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля. Болезнь протекает в легкой форме. Угрозы для жизни пациента нет. Круг контактов заболевшего в период пребывания в России был ограничен. В квартире проживал один», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В ведомстве также напомнили, что у людей, ранее вакцинированных от натуральной оспы, риск тяжелого течения оспы обезьян существенно снижен.

1 июля сообщалось, что число подтвержденных случаев оспы обезьян в Европе за две недели утроилось.