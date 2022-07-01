ВОЗ: число подтвержденных случаев оспы обезьян в Европе утроилось за две недели

Директор регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге сообщил, что число подтвержденных случаев заражения оспой обезьян в Европе утроилось за последние две недели.
В ВОЗ заявили, что необходимы срочные меры для борьбы с распространением болезни.
Комитет ВОЗ пока не расценивает вспышку оспы обезьян как ЧС международного значения, но признает ее «чрезвычайный характер».
Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое чаще всего передается человеку от диких животных (грызуны, приматы). Симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость.
Ранее сообщалось, что одним из главных критериев заражения оспой обезьян является посещение «пандемичных стран»
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