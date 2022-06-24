Врач Нетёсов: одним из главных критериев заражения оспой обезьян является посещение «пандемичных стран»

Аргументы Недели → Общество 13+

24 июня 2022, 08:22

Komsomolskaya pravda/FTP, globallookpress.com

Эксперт рынка Национальной технологической инициативы «Хелснет» (HealthNet) врач Сергей Нетёсов рассказал в беседе с RT о главных критериях заражения оспой обезьян, один из них — посещение стран, где уже были выявлены случаи заражения.

Нетесов считает, что люди, побывавшие в «пандемичной стране», — там, где уже были выявлены случаи заражения вирусом, нуждаются в наблюдении для предотвращения распространения оспы обезьян. Также повышает риск заражения посещение джунглей, контакт с грызунами и обезьянами в этих странах.

Врач отметил, что ещё одним фактором вспышки вируса является «тесное общение людей нетрадиционной ориентации». По словам медика, вирус широко распространился среди большого количества лиц этой группы людей.

Нетесов предложил помещать заражённых в отдельные боксы «до полного выздоровления» и вакцинировать бригады врачей для предотвращения распространения вируса на территории РФ. Эксперт также подчеркнул, что в случае заражения оспой обезьян самолечением заниматься не стоит – лучше обратиться за профессиональной помощью к врачу.